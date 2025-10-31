Λέρος: Καταδίκη των γονέων που κακοποιούσαν σεξουαλικά τα παιδιά τους

Ποινές κάθειρξης 24 και 13 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, την Παρασκευή (31/10), σε έναν 57χρονο άνδρα και μία 52χρονη γυναίκα από τη Λέρο, για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης των τριών παιδιών τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του dimokratiki.gr, το πρωτόδικο δικαστήριο είχε αναγνωρίσει στη μητέρα το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, απορρίπτοντας ωστόσο κάθε αντίστοιχο αίτημα για τον πατέρα. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο επικύρωσε τις πρωτόδικες ποινές, χωρίς να αναγνωρίσει επιπλέον ελαφρυντικά.

Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της:

αποπλάνησης παιδιού που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 και 14 έτη,

κατάχρησης σε ασέλγεια,

ασέλγειας μεταξύ συγγενών,

απλής συνέργειας κατ’ εξακολούθηση σε αποπλάνηση ανηλίκων κάτω των 14 ετών,

απλής συνέργειας σε κατάχρηση σε ασέλγεια και

απλής συνέργειας κατ’ εξακολούθηση σε ασέλγεια μεταξύ συγγενών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Οι κατηγορούμενοι είναι σύζυγοι και κατοικούν στην περιοχή Πλάκα Λέρου, μαζί με τα δύο ανήλικα τέκνα τους, καθώς και τον ενήλικο υιό, ο οποίος πάσχει από ψυχωσική συνδρομή και ήπια προς μέτρια νοητική υστέρηση.

Σε μη επακριβώς προσδιορισθείσες ημερομηνίες, κατά το χρονικό διάστημα από τις αρχές του 2015 έως τον Μάιο του 2018, ο κατηγορούμενος ενήργησε επανειλημμένα σε βάρος της ανήλικης κόρης του, έκανε ασελγείς πράξεις περισσότερες της μιας φοράς και συγκεκριμένα σημεία, είτε της αφαιρούσε τα ρούχα και εσώρουχα, είτε την εύρισκε γυμνή στο υπνοδωμάτιο και στο μπάνιο και εν συνεχεία την θώπευε στο στήθος και στα γεννητικά της όργανα.

Σε άλλη δε περίπτωση, σε μη εξακριβωθείσα ημερομηνία, αλλά τουλάχιστον μέχρι το Μάιο του έτους 2017, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να έλθει σε παρά φύσιν συνουσία με την ανήλικη μετά από μπάνιο, χωρίς να επιτύχει τον σκοπό του λόγω της αντίδρασης της παθούσας, που αρνήθηκε να υποστεί την ολοκλήρωση της ασελγούς πράξης από μέρους του και αποχώρησε.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, ο κατηγορούμενος άνδρας, επιχείρησε ασελγή πράξη και σε βάρος του ανήλικου υιού του καθώς και του ενήλικου υιού του, ο οποίος έπασχε από ψυχωσική συνδρομή και ήπια προς μέτρια νοητική υστέρηση και ήταν για το λόγο αυτό ανίκανος να αντισταθεί.

Κατά το ίδιο δε χρονικό διάστημα, η κατηγορούμενη γυναίκα επιχείρησε και η ίδια, από κοινού με τον σύζυγό της, ασελγείς πράξεις εις βάρος του ψυχικά πάσχοντος υιού της.