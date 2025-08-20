Λέσβος: 55χρονος ομολόγησε την πρόκληση 4 πυρκαγιών μέσα σε μία ημέρα

Στη Λέσβο έχει προσαχθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ένας 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έβαλε εσκεμμένα τέσσερις φωτιές μέσα σε μία ημέρα, ανήμερα της Παναγίας, στις 15 Αυγούστου, στην ευρύτερη περιοχή της Φίλιας, στη Δυτική Λέσβο.

Οι αρχές οδηγήθηκαν στον 55χρονο αξιοποιώντας στοιχεία από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Μυτιλήνης, που περιλάμβαναν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες κατοίκων. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε την πρόκληση τεσσάρων εστιών πυρκαγιάς μεταξύ των περιοχών Φίλιας, Σκαλοχωρίου και Ανεμώτιας.

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε διάφορες ώρες της ημέρας: από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, οπότε ξέσπασε μία εξαιρετικά επικίνδυνη που κατασβέστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος φέρεται να έβαλε στη συνέχεια φωτιά και σε καρότσα φορτηγού που ήταν φορτωμένη με μπάλες άχυρου.

Αρχικά, η είδηση της ταυτοποίησης και προσαγωγής του άνδρα προκάλεσε ανακούφιση στους κατοίκους της περιοχής. Ωστόσο, αργότερα επικράτησε αμηχανία και ανησυχία, καθώς ο συλληφθείς είναι γνωστός και ενεργός στην τοπική κοινωνία, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Η δικογραφία όταν ολοκληρωθεί από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του 55χρονου.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ