Λέσβος: Έβδομη μέρα χωρίς προμήθειες το νησί - Μπλόκο κτηνοτρόφων στο λιμάνι

Έβδομη ημέρα χωρίς προμήθειες καταναλωτικών προϊόντων στη Λέσβο, λόγω της διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων του νησιού που έχουν καταλάβει τη χερσαία ζώνη τόσο του εμπορικού όσο και του επιβατικού λιμανιού της Μυτιλήνης μη επιτρέποντας την αποβίβαση φορτηγών από επιβατικά και εμπορικά πλοία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αποτέλεσμα είναι η πλήρης κατάρρευση της εφοδιαστικής αλυσίδας με σούπερ μάρκετ, αλλά και μικρότερα καταστήματα τροφίμων να έχουν κυριολεκτικά αδειάσει. Άδεια είναι και τα κρεοπωλεία, πολλά από τα οποία σήμερα Δευτέρα δεν άνοιξαν.

Ενώ πρόβλημα υπάρχει και στα αρτοποιεία, όπου διαπιστώνεται σοβαρή έλλειψη σε μαγιά. Σύντομα και εφόσον οι κινητοποιήσεις συνεχιστούν πράγμα που δεν φαίνεται να αλλάζει, θα αρχίσουν να υπάρχουν ελλείψεις και σε τρόφιμα μακράς διαρκείας, αλλά και σε είδη υγιεινής.