Κλειστό από διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους παραμένει σήμερα, το απόγευμα της Πέμπτης 16 Απριλίου και το εμπορικό λιμάνι της Μυτιλήνης, εμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο την αποβίβαση από το εμπορικό οχηματαγωγό πλοίο «ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ», φορτηγών με εμπορεύματα, μεταξύ των οποίων και τρόφιμα και άλλα ευαίσθητα προϊόντα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η έλλειψη βασικών ειδών από τα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι πλέον εμφανής μετά από τρεις μέρες αποτροπής αποβίβασης φορτηγών από τα πλοία.

Ιδιαίτερα μάλιστα όταν το τριήμερο αυτό των κινητοποιήσεων ακολούθησε το εορταστικό τετραήμερο του Πάσχα (Μεγάλη Παρασκευή - Λαμπροδευτέρα).

Στις 6 το απόγευμα αναχώρησε από το επιβατικό λιμάνι της Μυτιλήνης και το πλοίο της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος - Πειραιά «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ», στο οποίο δεν επιτράπηκε εκ νέου η επιβίβαση φορτηγών παρά μόνο επιβατών και ΙΧ αυτοκινήτων.

Κλειστά θα παραμείνουν και τα δυο λιμάνια της Μυτιλήνης αποτρέποντας την αποβίβαση φορτηγών αυτοκινήτων μέχρι τις 12 το μεσημέρι αύριο (17/04), μπλοκάροντας έτσι και τα φορτηγά που θα έλθουν στη Μυτιλήνη το πρωί με το πλοίο της γραμμής.

Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, το μέλλον των κινητοποιήσεων θα εξαρτηθεί από τις απαντήσεις που θα λάβουν οι κτηνοτρόφοι και οι άλλοι φορείς της Λέσβου κατά την συνάντηση τους με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, αύριο το πρωί στην Αθήνα.