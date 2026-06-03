Λέσβος: Σοβαρός τραυματισμός για καβοδέτη πλοίου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης

Ένας 50χρονος καβοδέτης τραυματίστηκε στο πόδι περί τις 19.00 σήμερα (3/6) στη Λέσβο κατά την προσπάθεια απόπλου του «Νήσος Ρόδος» από το λιμάνι του νησιού, με προορισμό Χίο-Πειραιά, όταν έσπασε ο αριστερός κάβος του πλοίου και τον χτύπησε.
Ο 50χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις ενώ δεν φαίνεται να είναι σοβαρή η κατάσταση του. Το πλοίο ελέγχθηκε από τον νηογνώμονα και περιμένει το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας προκειμένου να αποπλεύσει για τον προορισμό του.
Στο πλοίο επιβαίνουν 211 επιβάτες , 22 IXE, 40 Φ/Γ, 6 δίκυκλα και 1 λεωφορείο.
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