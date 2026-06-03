Μενού

Λέσβος: Σοβαρός τραυματισμός για καβοδέτη πλοίου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης

Ένας 50χρονος καβοδέτης τραυματίστηκε στο πόδι περί τις 19.00 σήμερα (3/6) στη Λέσβο κατά την προσπάθεια απόπλου του «Νήσος Ρόδος».

Reader symbol
Newsroom
ΕΚΑΒ στη Λαμία
Όχημα του ΕΚΑΒ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ένας 50χρονος καβοδέτης τραυματίστηκε στο πόδι περί τις 19.00 σήμερα (3/6) στη Λέσβο κατά την προσπάθεια απόπλου του «Νήσος Ρόδος» από το λιμάνι του νησιού, με προορισμό Χίο-Πειραιά, όταν έσπασε ο αριστερός κάβος του πλοίου και τον χτύπησε.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις ενώ δεν φαίνεται να είναι σοβαρή η κατάσταση του. Το πλοίο ελέγχθηκε από τον νηογνώμονα και περιμένει το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας προκειμένου να αποπλεύσει για τον προορισμό του.

Στο πλοίο επιβαίνουν 211 επιβάτες , 22 IXE, 40 Φ/Γ, 6 δίκυκλα και 1 λεωφορείο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ