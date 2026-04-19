Μενού

Λέσβος: Συνεχίζεται το μπλόκο στο λιμάνι της Μυτιλήνης - Επ’ αόριστον αποκλεισμός και στον Μεσότοπο

Συνεχίζονται για έκτη μέρα οι αποκλεισμοί και οι κινητοποιήσεις κατοίκων και κτηνοτρόφων στο νησί της Λέσβου.

Reader symbol
Newsroom
Κινητοποίηση των Μυτιληναίων κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Για έκτη μέρα συνεχίζεται ο αποκλεισμός από τους κτηνοτρόφους στο λιμάνι της Μυτιλήνης, οι οποίοι έχουν αποκλείσει τα φορτηγά από όλο το σημείο. 

Ζητούν χρονοδιάγραμμα πληρωμών, μετά την ανακοίνωση για τις αποζημιώσεις αλλά και την άρση του αποκλεισμού των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν απογοητευμένοι από τη σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. «Πήγαμε στην Αθήνα. Δεν βρήκαν τίποτα να μας πουν. Μια πόρτα κλειστή και αυτή τη στιγμή πεθαίνουμε εδώ στο λιμάνι»

Στον Μεσότοπο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κάτοικοι αποφάσισαν επ’ αόριστον αποκλεισμό του χωριού τους ζητώντας να εμβολιαστούν τα ζώα τους.

«Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω μέχρι να υπάρξει κάποια λύση. Σαν μωρά τα μεγαλώνουμε και θέλουν να μας τα πάρουν από τα χέρια μας» δηλώνουν οι κάτοικοι και συμπληρώνουν: «Δεν μπορεί η Λέσβος να καταντήσει νεκροταφείο προβάτων».
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ