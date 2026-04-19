Λέσβος: Συνεχίζεται το μπλόκο στο λιμάνι της Μυτιλήνης - Επ’ αόριστον αποκλεισμός και στον Μεσότοπο

Για έκτη μέρα συνεχίζεται ο αποκλεισμός από τους κτηνοτρόφους στο λιμάνι της Μυτιλήνης, οι οποίοι έχουν αποκλείσει τα φορτηγά από όλο το σημείο.
Ζητούν χρονοδιάγραμμα πληρωμών, μετά την ανακοίνωση για τις αποζημιώσεις αλλά και την άρση του αποκλεισμού των γαλακτοκομικών προϊόντων.
Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν απογοητευμένοι από τη σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. «Πήγαμε στην Αθήνα. Δεν βρήκαν τίποτα να μας πουν. Μια πόρτα κλειστή και αυτή τη στιγμή πεθαίνουμε εδώ στο λιμάνι»
Στον Μεσότοπο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κάτοικοι αποφάσισαν επ’ αόριστον αποκλεισμό του χωριού τους ζητώντας να εμβολιαστούν τα ζώα τους.
«Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω μέχρι να υπάρξει κάποια λύση. Σαν μωρά τα μεγαλώνουμε και θέλουν να μας τα πάρουν από τα χέρια μας» δηλώνουν οι κάτοικοι και συμπληρώνουν: «Δεν μπορεί η Λέσβος να καταντήσει νεκροταφείο προβάτων».
- Το ποινικό παρελθόν του οδηγού που παρέσυρε την 16χρονη στη Λιοσίων: Ακόμη τρία άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση
- Λαζαρίδης: Μετά την παραίτηση έκανε retweet ανάρτηση για «φοβική κυβέρνηση» και για τα «σοκολατάκια της Ντόρας»
- 5 γυναίκες που δεν θα βρεις στα σχολικά βιβλία, ενώ θα έπρεπε
- Η λάθος απάντηση στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» που ξεσήκωσε τα social media
