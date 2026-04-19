Λέσβος: Συνεχίζεται το μπλόκο στο λιμάνι της Μυτιλήνης - Επ’ αόριστον αποκλεισμός και στον Μεσότοπο

Για έκτη μέρα συνεχίζεται ο αποκλεισμός από τους κτηνοτρόφους στο λιμάνι της Μυτιλήνης, οι οποίοι έχουν αποκλείσει τα φορτηγά από όλο το σημείο.

Ζητούν χρονοδιάγραμμα πληρωμών, μετά την ανακοίνωση για τις αποζημιώσεις αλλά και την άρση του αποκλεισμού των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν απογοητευμένοι από τη σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. «Πήγαμε στην Αθήνα. Δεν βρήκαν τίποτα να μας πουν. Μια πόρτα κλειστή και αυτή τη στιγμή πεθαίνουμε εδώ στο λιμάνι»

Στον Μεσότοπο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κάτοικοι αποφάσισαν επ’ αόριστον αποκλεισμό του χωριού τους ζητώντας να εμβολιαστούν τα ζώα τους.

«Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω μέχρι να υπάρξει κάποια λύση. Σαν μωρά τα μεγαλώνουμε και θέλουν να μας τα πάρουν από τα χέρια μας» δηλώνουν οι κάτοικοι και συμπληρώνουν: «Δεν μπορεί η Λέσβος να καταντήσει νεκροταφείο προβάτων».

