Λέσβος: Ξεκινά η καταγραφή των ζημιών από τις καταστροφικές πλημμύρες

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε στην Καλλονή και τη Σκάλα Καλλονής η κακοκαιρία στο Αιγαίο που βίωσε και η Λέσβος. Δεκάδες κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων από σπίτια και επιχειρήσεις ενώ από σήμερα ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών.

Η εικόνα στην Σκάλα Καλλονής είναι αποκαρδιωτική με εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες, αγροτικούς δρόμους και επιχειρήσεις που προκλήθηκαν όταν υποχώρησαν τα αναχώματα του ποταμού Τσικνιά, με αποτέλεσμα εκτεταμένες πλημμύρες στην Σκάλα Καλλονής. Η περιοχή έχει την μεγαλύτερη λεκάνη απορροής στο νησί και δέχεται ποσότητες υδάτων από πολλές τοποθεσίες, με αποτέλεσμα να πλυμμηρίζει συχνά.

Η Πυροσβεστική πραγματοποίησε 38 αντλήσεις υδάτων από σπίτια και καταστήματα, ενώ επενέβη για 5 διασώσεις. Πέντε επιχειρήσεις στην Σκάλα Καλλονής υπέστησαν σοβαρές ζημιές, αναφέρει η ΕΡΤ.

Λέσβος - Ξεκινά η καταγραφή των ζημιών

Σήμερα ξεκινά από δύο συνεργεία της ΔΑΕΦΚ που έρχονται από την Αθήνα, η καταγραφή των ζημιών στα σπίτια. Ανάλογο συνεργείο της Περιφέρειας Β. Αιγαίου θα καταγράψει τις ζημιές στις επιχειρήσεις.

Οι κάτοικοι διαματύρονται γιατί όπως λένε, ο τόπος πλυμμηρίζει συχνά. Το 2016 και το 2021 υπήρχαν παρόμοια φαινόμενα. Ζητούν μέτρα για να προστατευθούν οι περιουσίες και οι ανθρώπινες ζωές.