Λευκάδα: Στο νοσοκομείο 2 αθλητές μετά από αδιαθεσία στην προπόνηση

Ανησυχία προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (6/9) στην περιοχή του Περιγιαλίου Λευκάδας, όταν δύο αλλοδαποί αθλητές, ηλικίας 49 και 45 ετών, αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια προπόνησης ελεύθερης κατάδυσης στη θαλάσσια περιοχή.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και παροχή φροντίδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους ή τα αίτια της αδιαθεσίας.

Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.