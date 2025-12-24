Μενού

Λίγες ώρες βροχές και πλημμύρες με το «καλημέρα»: Ξανά ποτάμια οι δρόμοι της Αθήνας

ε ποτάμια έχουν μετατραπεί αρκετοί δρόμοι της Αθήνας ενώ μαίνονται οι έντονες βροχές που πλήττουν σήμερα (24/12) αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί αρκετοί δρόμοι της Αθήνας ενώ μαίνονται οι έντονες βροχές που πλήττουν σήμερα (24/12) αρκετές περιοχές της χώρας, όπως καταγράφει το Orange Press Agency.

Τα αυτοκίνητα καλούνται να κινηθούν σε «χειμάρρους», ενώ πεζοί κυκλοφορούν με ομπρέλες, ακόμη και σακούλες στα πόδια για να μη βραχούν και κάποιοι βοηθούν άλλους ανθρώπους να επιβιβαστούν σε ταξί και να διασχίσουν τον δρόμο.

 

ΕΛΛΑΔΑ