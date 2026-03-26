Λιμανάκια: Ο δύτης κατέγραψε με το κινητό του τις τελευταίες του στιγμές - Το Σάββατο η ανάσυρση της σορού

Η σορός του 34χρονου δύτη, που αγνοούνταν από την Κυριακή 22 Μαρτίου κατά τη διάρκεια κατάδυσης στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη, εντοπίστηκε την Τετάρτη 25 Μαρτίου από τα σωστικά συνεργεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε σε μεγάλο βάθος, που ξεπερνά τα 30 μέτρα, με τη σορό του να παραμένει εγκλωβισμένη στο σημείο. Για τον λόγο αυτό σχεδιάζεται νέα επιχείρηση προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάσυρσή της.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε και η κάμερα του δύτη, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, φέρεται να έχει καταγράψει τις τελευταίες του στιγμές και την προσπάθειά του να επιστρέψει στην επιφάνεια. Παρά την εμπειρία και τον πλήρη εξοπλισμό του, εκτιμάται ότι ισχυρό θαλάσσιο ρεύμα τον παρέσυρε, προκαλώντας απώλεια εξοπλισμού και οδηγώντας στην τραγική κατάληξη.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου αγνοούμενου δύτη

Η επιχείρηση ανάσυρσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, το Σάββατο 28 Μαρτίου, με τους διασώστες να χρησιμοποιούν ειδικά μείγματα αερίων για να μπορέσουν να καταδυθούν με ασφάλεια στο μεγάλο βάθος.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις προηγούμενες έρευνες είχαν εντοπιστεί στην περιοχή ένα βατραχοπέδιλο και ένα καταδυτικό σκούτερ.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» αποτελεί ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σπήλαιο αρνητικής ροής, γνωστό για τα ισχυρά ρεύματα που επικρατούν στο εσωτερικό του. Το άνοιγμά του βρίσκεται περίπου στα 11 μέτρα βάθος και οδηγεί σε κάθετη κατάβαση που φτάνει τα 28,5 μέτρα, με περιορισμένη είσοδο και πλήρη απουσία φυσικού φωτός σε μεγαλύτερα βάθη.

Όπως επισημαίνουν έμπειροι δύτες, ένα από τα πιο επικίνδυνα χαρακτηριστικά του σημείου είναι τα έντονα υποθαλάσσια ρεύματα, τα οποία μπορούν να παρασύρουν ακόμη και τις φυσαλίδες προς το εσωτερικό του σπηλαίου αντί προς την επιφάνεια. Παρά το γεγονός ότι σε μικρή απόσταση από την είσοδο δημιουργείται ένας μεγαλύτερος χώρος όπου η ένταση μειώνεται, μέχρι εκείνο το σημείο οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες.

Το σπήλαιο εκτείνεται σε μεγάλο μήκος, με χαρτογραφημένες διαδρομές που φτάνουν περίπου τα 145 μέτρα, ενώ πέρα από αυτό το σημείο παραμένει ανεξερεύνητο, τροφοδοτώντας και διάφορες θεωρίες για πιθανή σύνδεσή του με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.