Τραγωδία στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου αγνοούμενου δύτη

Τραγικός είναι ο επίλογος των ερευνών για τον 34χρονο δύτη που αγνοούνταν στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε σε ιδιαίτερα μεγάλο βάθος, γεγονός που καθιστά την προσέγγιση του σημείου εξαιρετικά δυσχερή.

Λόγω της επικινδυνότητας του σημείου και των τεχνικών δυσκολιών που προκύπτουν από το βάθος, οι αρχές έκριναν αδύνατη την άμεση ανάσυρσή του εντός της ημέρας.

Το χρονικό της εξαφάνισης και οι έρευνες

Τα ίχνη του 34χρονου χάθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου 2026, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια δύσκολη επιχείρηση εντοπισμού. Ο 34χρονος είχε μεταβεί στο σημείο το μεσημέρι της Κυριακής μαζί με έναν άλλο δύτη. Ο συνοδός του βγήκε στην ακτή, διαπίστωσε την απουσία του 34χρονου και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Οι ειδικοί εξηγούσαν από τις πρώτες μέρες πως το συγκεκριμένο σημείο που χάθηκαν τα ίχνη του στη Βουλιαγμένη είναι μια φυσική παγίδα, με δαιδαλώδεις διαδρομές που δεν συγχωρούν το παραμικρό λάθος.

Στο σημείο, μεταξύ άλλων, υπήρχαν δυνάμεις του Λιμενικού, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Λίγα μέτρα παραδίπλα από τους διασώστες, συγγενείς και φίλοι του 34χρονου παρακολουθούσαν, με αγωνία, τις έρευνες.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου»: Το επικίνδυνο υποβρύχιο βάραθρο της Βουλιαγμένης

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια είναι ένα κάθετο, υποθαλάσσιο φρέαρ, γνωστό για την απόκοσμη όψη του και την εξαιρετική επικινδυνότητά του. Η είσοδός του βρίσκεται σε βάθος 11 μέτρων, έχει διάμετρο περίπου τρία μέτρα και κατεβαίνει μέχρι τα 30 μέτρα. Το πιο παγιδευτικό του σημείο εντοπίζεται στα 16 μέτρα, όπου ισχυρά καθοδικά ρεύματα ρουφούν τους δύτες προς μια στενή σήραγγα. Το υποβρύχιο αυτό τούνελ έχει εξερευνηθεί μόλις για 150 μέτρα και οι ειδικοί εκτιμούν ότι επικοινωνεί με τη Λίμνη της Βουλιαγμένης.

Η σκοτεινή φήμη του σπηλαίου συνδέεται άρρηκτα με μια τραγωδία τον Σεπτέμβριο του 1978. Τρεις νεαροί Αμερικανοί -δύο στρατιωτικοί από τη βάση του Ελληνικού και η αδερφή του ενός- επιχείρησαν να το εξερευνήσουν, εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Παρά τις έρευνες, παρέμειναν αγνοούμενοι για δεκαετίες. Αν και το 1989 βρέθηκε μέρος του εξοπλισμού τους, το θρίλερ έληξε οριστικά μόλις το 2007, με την ταυτοποίηση των οστών τους που είχαν εντοπιστεί έναν χρόνο νωρίτερα.