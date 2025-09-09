Λήμνος: Βίντεο καταγράφει 2 άνδρες να εγκαταλείπουν σκυλιά στο κυνοκομείο και τα πετάνε σαν σκουπίδια

Θλίψη προκαλούν οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας του Δημοτικού Κυνοκομείου Λήμνου, το πρωί της Δευτέρας (08/09). Στο βίντεο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από το Φιλοζωικό Σωματείο Λήμνου «Αδέσποτες Ψυχές», φαίνονται δύο άτομα να εγκαταλείπουν βάναυσα τρεις σκύλους στον χώρο φύλαξης ζώων του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα, ένα αγροτικό όχημα φτάνει στην είσοδο του κυνοκομείου και, χωρίς καμία φροντίδα ή σεβασμό προς τα ζώα, ένας άνδρας πετά τους σκύλους από την καρότσα μέσα από την περίφραξη, σαν να πρόκειται για άψυχα αντικείμενα.

Οι δύο δράστες έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας του κυνοκομείου. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Φιλοζωικού Σωματείου, Άννα Τοσούνογλου, έχουν ήδη κινηθεί οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σχηματοποίηση ποινικής δικογραφίας για την εγκατάλειψη των ζώων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από το Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας Λήμνου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας για την υπόθεση αυτή, πρωινές ώρες της 05-09-2025, ο προαναφερόμενος ημεδαπός εγκατέλειψε -3- σκύλους σε αύλειο χώρο του Δημοτικού Κυνοκομείου στη Λήμνο.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν και προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας Λήμνου.