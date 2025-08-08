Πύρινα μέτωπα έχουν ξεσπάσει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας λόγω των ισχυρών ανέμων. Στην Αττική καίει ένα μεγάλο μέτωπο στην Κερατέα, ενώ υπό έλεγχο είναι η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στα Μέγαρα.

Στη Κερατέα ειδικότερα βρίσκονται 80 αστυνομικοί με 40 οχήματα για να συνδράμουν σε εκκενώσεις περιοχών. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρύνει 10 ηλικιωμένους.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν και στην φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην Κεφαλονιά. Παράλληλα ανοιχτά μέτωπα υπάρχουν σε Ζάκυνθο και Αχαΐα.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Δροσιά Αττικής, όπου φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση, το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08).

Οι Aρχές έδωσαν εντολή για προληπτική εκκένωση της περιοχής, καθώς οι φλόγες βρίσκονται κοντά σε κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που επεκτείνεται με ταχύτητα λόγω των ανέμων.

Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν μέσω του αριθμού 112 για άμεση απομάκρυνση προς ασφαλές σημείο.

Live χάρτης με τις φωτιές στην Ελλάδα

Τα ενεργά πύρινα μέτωπα, όπως αυτά αποτυπώνονται με κόκκινες κουκίδες, καταγράφει σε δορυφορικές εικόνες η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος. Η NASA και τα συστήματα FIRMS/MODIS/VIIRS παρέχουν real‑time ενημέρωση για τον εντοπισμό πυρκαγιών.

Στον χάρτη διακρίνονται ανάλογα με το μέγεθός τους οι εστίες φωτιάς, την στιγμή που τα κατέγραψε ο δορυφόρος, με τα ενεργά μέτωπα σήμερα Κυριακή 8 Αυγούστου.

