«Το Lotus το οδηγούσε άλλος» λέει ο δικηγόρος του Τσιτσιπά για το αυτοκίνητο που έτρεχε με 210 χλμ την ώρα

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει από το πρωί, η είδηση για το πρόστιμο που υποβλήθηκε στον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς έγινε αντιληπτό από κάμερες της Αττικής Οδού ότι έτρεχε με 210 χλμ την ώρα με το super car του.

Ο Θανάσης Παπαθανασίου, δικηγόρος του τενίστα, προέβη σε δηλώσεις, στις οποίες υποστήριξε πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ήταν ο οδηγός του οχήματος την ώρα της παράβασης, αλλά άλλο άτομο στο οποίο είχε παραχωρήσει το αυτοκίνητο, κάτι που συνηθίζει να κάνει. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα έχει ήδη τακτοποιηθεί.



«Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο. Το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί» δήλωσε στο tennisnews ο συνήγορός του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι από τους πρώτους που του έφτασε η ψηφιακή κλήση μέσω του gov.gr. καθώς παραβίασε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ξεπερνώντας κατά πολύ τα όρια ταχύτητας. Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε είναι 2.000 ευρώ ενώ θα του αφαιρεθεί για ένα χρόνο το δίπλωμα οδήγησης.