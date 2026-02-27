Λουτράκι: Ραντεβού θανάτου για ένα μηχανάκι - Συνελήφθη η μητέρα του φερόμενου ως δράστη

Το ραντεβού που κλείστηκε για να λύσουν τις διαφορές τους σχετικά με ένα μηχανακι φαίνεται πως κατέληξε στη δολοφονία του 17χρονου στο Λουτράκι.

Ο νεαρός, μαζί μετ τον 19χρονο φίλο του που νοσηλεύεται με τραύματα στην κοιλιά, μετέβησαν σε απομονωμένο σημείο για να συναντήσουν τον 17χρονο ιδιοκτήτη της μηχανής.

Σύμφωνα με τις αρχές, συναντήθηκαν σε επαρχιακό δρόμο στον προφήτη Ηλία για να λύσουν τις διαφορές τους. Εκεί έγινε η συμπλοκή.

Ο αδερφός του ανήλικου τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κορίνθου, με τραύματα στη θωρακική χώρα από μαχαίρι. Λίγη ώρα μετά κατέληξε.

Την ίδια ώρα διακομίστηκε, άγνωστο πώς, στο νοσοκομείο και ο 19χρονος φίλος του, ο οποίος είχε επίσης τραύματα στην κοιλιακή του χώρα από αιχμηρό αντικείμενο. Εκεί οι γιατροί του συνέστησαν να πάει στο νοσοκομείο «Σωτηρία» στην Αθήνα, όπου και χειρουργήθηκε.

«Δεν ξέρω τίποτα ακόμα, εγώ κοιμόμουν όταν με πήραν. Για το άλλο το παιδάκι ότι είναι νεκρός το έμαθα καθ’ οδόν για εδώ. Κολλητός φίλος του γιου μου ήταν.

Ποιοι είναι αυτοί που σκότωσαν ένα παιδί και πήγαν να σκοτώσουν και άλλο; Δεν ξέρω…» δήλωσε στο EΡΤnews η μητέρα του 19χρονου τραυματία.

Στην αρχή ο 19χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μιλούσε στην αστυνομία. Τελικά φέρεται να είπε πως τόσο ο νεκρός φίλος του όσο και ο ίδιος δέχθηκαν επίθεση από το ίδιο άτομο, έναν 17χρονο.

Συνελήφθη επίσης και η 57χρονη μητέρα του φερόμενου ως δράστη για παραμέληση ανηλίκου.

Στην κάμερα του ΕΡΤnews που βρέθηκε στο Λουτράκι μίλησαν συμμαθητές του 17χρονου, οι οποίοι δηλώνουν συγκλονισμένοι από το τραγικό γεγονός: «Δεν ξέρω αν κάνανε παρέα αλλά πήγαιναν εδώ σχολείο μαζί. Το ένα παιδί μαχαίρωσε τον άλλον και ήταν παρών μπροστά και κάτι άλλα παιδιά. Έφυγε από την ζωή τελικά το παιδί».

