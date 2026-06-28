Λουτράκι: Στον Φάρο Μελαγκάβι για το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα στον Κορινθιακό

Το Λουτράκι, μόλις 80 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, είναι ένας κοντινός και προσιτός προορισμός που αποτελεί ιδανική επιλογή για αποδράσεις – αστραπή.

Σε μικρή απόσταση από την πόλη βρίσκονται κρυμμένα διαμαντάκια, όμορφες παραλίες και γωνιές που εγγυώνται την απόλυτη ηρεμία και χαλάρωση.

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