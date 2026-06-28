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Λουτράκι: Στον Φάρο Μελαγκάβι για το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα στον Κορινθιακό

Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα και μόλις 20 λεπτά από το Λουτράκι, ο Φάρος Μελαγκάβι είναι ένας από τους ωραιότερους της Ελλάδας.

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Λουτράκι - Φάρος
Ο Φάρος Μελαγκάβι στο Λουτράκι | Shutterstock
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Το Λουτράκι, μόλις 80 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, είναι ένας κοντινός και προσιτός προορισμός που αποτελεί ιδανική επιλογή για αποδράσεις – αστραπή.

Σε μικρή απόσταση από την πόλη βρίσκονται κρυμμένα διαμαντάκια, όμορφες παραλίες και γωνιές που εγγυώνται την απόλυτη ηρεμία και χαλάρωση.

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