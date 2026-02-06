Lufthansa για εξαφάνιση Λόρας: «Λάβαμε μόνο ένα αίτημα από την ΕΛ.ΑΣ στις 31 Ιανουαρίου»

Ερωτηματικά προκαλεί η δήλωση της αεροπορικής εταιρείας Lufthansa μέσω της οποίας ταξίδεψε η 16χρονη Λόρα, που αναζητείται από τις Αρχές, στη Γερμανία σύμφωνα με την οποία η ΕΛ.ΑΣ φέρεται να μην είχε ζητήσει τα στοιχεία από την εταιρεία πριν από τις 31 Ιανουαρίου.

Η δήλωση της Lufthansa στην εκπομπή «Τό'χουμε»

«Επειδή κυκλοφορούν ψευδείς πληροφορίες, ακολουθεί μια διευκρίνιση: Η Lufthansa απαντά φυσικά αμέσως στα αιτήματα των αρχών. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση το σχετικό αίτημα περιήλθε σε εμάς μόλις στις 31 Ιανουαρίου! Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές έχουν τη δική τους άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των επιβατών», αναφέρει από την πλευρά της η γερμανική αεροπορική εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου είχε κάνει λόγο για 5 αιτήματα με το πρώτο να αποστέλλεται στις 12 Ιανουαρίου με τη Lufthansa να απαντά μόλις στις 3 Φεβρουαρίου.

«Είναι επίσης ανακριβές ότι πριν από την άμεση απάντηση προς την αστυνομία προηγήθηκε στάθμιση ως προς την προστασία δεδομένων. Αυτό ισχύει μόνο για ερωτήματα από τρίτους, όπως ο Τύπος. Στη Lufthansa έχει περιέλθει ένα και μόνο αίτημα από την ελληνική αστυνομία, το οποίο φέρει ημερομηνία 31 Ιανουαρίου και απαντήθηκε άμεσα», προσθέτει ακόμα.

Παράλληλα, η εκπομπή έθεσε στον εκπρόσωπο Τύπου της εταιρείας το ερώτημα αν είναι αληθινή η φωτογραφία που κυκλοφόρησε και φέρεται να δείχνει την απάντηση της εταιρείας στην ΕΛ.ΑΣ που επιβεβαιώνει ότι η Λόρα ταξίδεψε πράγματι στις 8 Ιανουαρίου και μάλιστα μόνη της. Η εταιρεία δεν επιβεβαίωσε ότι η φωτογραφία είναι αληθινή, με τον εκπρόσωπο Τύπου της Lufthansa να δηλώνει ότι δεν θέλει να σχολιάσει αυτή τη φωτογραφία.

Διαβάστε ακόμα: Το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε η Λόρα: Πώς στήθηκε η διαδρομή προς Γερμανία

Οι τίτλοι για την εξαφάνιση της Λόρας στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης

Παράλληλα τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης τώρα φαίνεται να ασχολούνται εκτενώς με την υπόθεση.

FocusOnline: «Λάουρα «Λόρα» Λόμτεβ, Εξαφανίστηκε 16χρονη Γερμανίδα: Οι γονείς αντιδρούν με δάκρυα και ψυχρές απαντήσεις».

RTL: «Πού είναι η Λόρα (16); Μετά από πτήση από την Αθήνα προς τη Φρανκφούρτη χάνονται όλα τα ίχνη» με υπέρτιτλο «Κριτική προς την αεροπορική εταιρεία».

Merkur.de: «Η 16χρονη Λόρα αγνοείται: Γερμανίδα επιβιβάστηκε μόνη της σε πτήση από την Ελλάδα - Η Lufthansa αντικρούει τις κατηγορίες»