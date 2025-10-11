Λυγίζουν on camera οι κτηνοτρόφοι: Σε απόγνωση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων έχει φέρει σε απόγνωση πολλούς κτηνοτρόφους, οι οποίοι βλέπουν τα κοπάδια τους να χάνονται, χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα, ενώ λυγίζουν on camera.

Σύμφωνα με τον Alpha, οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας βρίσκονται στα όριά τους. Ένας από αυτούς, ο Νίκος Τσακάλης, έχασε το κοπάδι του που αποτελούνταν από 400 ζώα. Όπως αναφέρει ότι έχει παιδιά και κυριολεκτικά μέχρι χθες ζούσε από την κτηνοτροφία.

Πλέον ο κ. Τσακάλης χαρακτηρίζει τον εαυτό του «πρώην κτηνοτρόφο». «Το να σού θανατώσουν τα ζώα, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος», λέει.

Στην κάμερα μιλούν και άλλοι κτηνοτρόφοι που είτε έχασαν τα κοπάδια τους είτε απολυμαίνουν τις στάνες τους, για να μην εξαπλωθεί η ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Με βάση τα πρωτόκολλα, για να επιστρέψει κάποιος στην κτηνοτροφία, αφότου έχασε το κοπάδι του, πρέπει να περάσουν οκτώ μήνες, διάστημα κατά το οποίο χάνει το εισόδημά του.