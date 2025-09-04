Μαφία στην Κρήτη: Ελεύθερος με όρους ο αστυνομικός που συνελήφθη

Με μοναδικό περιοριστικό όρο αυτόν της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε ελεύθερος ο αστυνομικός από τη Ρέθυμνο σχετικά με την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, απολογούμενος σήμερα ενώπιον των ανακριτικών Αρχών Χανίων.

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται με σθένος τα όσα του αποδίδονται και ειδικότερα ότι υποβοηθούσε κατά κάποιο τρόπο την οργάνωση με πληροφορίες που έδινε σε συγκεκριμένο μέλος της, με το οποίο είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες αλλά και δια ζώσης συναντήσεις.

Ο ένστολος φέρεται να έδωσε αναλυτικές εξηγήσεις για τις επίμαχες επαφές και επικοινωνίες.

Για την περίπτωση του πάντως, συνάδελφοι του στο Ρέθυμνο εμφανίζονταν να τον στηρίζουν εξαρχής , υποστηρίζοντας ότι ειναι ένας άνθρωπος που δώσει υπηρεσιακώς θετικά δείγματα γραφής.

Μαφία στην Κρήτη: Νέοι διάλογοι

Για να κρύβουν τα ίχνη τους απέφευγαν τις παραδοσιακές τους πιάτσες. Πιθανότατα γιατί είχαν αντιληφθεί διαρροές εκ των έσω και εξέφραζαν την ανησυχία τους όπως φαίνεται σε διαλόγους που περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία της υπόθεσης.

Στο ενδιάμεσο, έρχονται στη δημοσιότητα νέοι διάλογοι:

Διάλογος 1

«Β.Σ.»: Άκου και το άλλο που θα στο πω να το ξέρεις…ο ο κατάσκοπος τον Μ… τον ξέρεις τον κατάσκοπο.

«Άγνωστος 822»: Άκου στα Χανιά είναι πολλά ρουφιανάκια.

«Β.Σ.»: Όχι, αλλά άκου άμα σε δει εδώ θα πάει σε όλη την πλατεία και θα πει ο Ν… είναι…πήγε απ’ το παρκινγκ του αλλουνού.

Διάλογος 2

«Σ. Μ.»: Μπορεί να έχουν κάποιον εντοπίσει.

«Ν. 234»: να χώσουνε την μαϊμού να μην λέω ονόματα τον ψηλό.

«Σ. Μ.»: Λες να είναι εκεί ο …

«Ν. 234»: Αυτός κάνει σίγουρα μ@@@ τώρα…

Διάλογος 3

Κ. Α.: Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τι λέει για όλους σας…τι… Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε . Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει πει ακόμα να σας κάνουμε . Εγώ τον έχω τώρα, τον έχω τώρα σε 12 βίντεο, τον έχω σε 1000 δύο φωτογραφίες… μα είναι και μαλάκας ο άνθρωπος.

Άγνωστος: Ναι ναι ναι που στέλνει τα μηνύματα παντού σε όλο τον κόσμο

Με πληροφορίες από cretalive.gr