Μαφία στην Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν κατηγορούμενοι - Έρχονται νέες συλλήψεις

Διήμερη προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες, που φέρεται να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, στην περιοχή των Χανίων και του Ρεθύμνου πιο συγκεκριμένα.

Όπως έγινε γνωστό από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι απολογίες θα γίνουν σε δύο ημέρες. Συγκεκριμένα οι 17 από του συλληφθέντες θα απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη και 16 την ερχόμενη Παρασκευή.

Οι υπόλοιποι 15 που φέρονται επίσης να εμπλέκονται, είναι ήδη έγκλειστοι στη φυλακή για άλλα αδικήματα. Όπως ανέφερε ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, Νίκος Στειακάκης, η δικογραφία αριθμεί χιλιάδες σελίδες και απαιτείται χρόνος για να μελετηθεί. «Αντιμετωπίζουμε μια ιδιαίτερα αυστηρή δίωξη η οποία όμως μένει να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνεται στη δικογραφία και σε όσα περιέχονται σε αυτήν».

Η συνολική δικογραφία, που μεταφέρθηκε σε πέντε κούτες στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων αποτελείται από 8.000 σελίδες και περιλαμβάνει συνολικά 89 κατηγορούμενους. Μόνο το διαβιβαστικό έγγραφο της αστυνομίας για την υπόθεση ξεπερνά τις 1.500 σελίδες.

Μαφία στην Κρήτη: Έρχονται νέες συλλήψεις

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, καθώς οι συλλήψεις αναμένεται να φτάσουν ακόμα και 90.

Σύμφωνα με το Mega, αναμένονται 41 ακόμα συλλήψεις προσώπων, ανάμεσά τους και κρατικοί λειτουργοί, ενώ όπως αναφέρεται στα έγγραφα της ΕΛΑΣ, αφορούν κατηγορίες εκβιασμού επιχειρηματιών και κληρικών στα Χανιά, αποχαρακτηρισμού δασικής έκτασης, άσκησης επιρροής για απόδοση τίτλων σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και χρηματισμού κληρικών λειτουργών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος ήθελαν καθηγητές σε καίρια πόστα ώστε να εξασφαλίσουν πτυχία για ορισμένα πρόσωπα από Πανεπιστήμια.