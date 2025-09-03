Μαφία της Κρήτης: Ο ανώνυμος πληροφοριοδότης με το USB - Στο στόχαστρο της έρευνας και δικαστικοί

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δράση των μελών της μαφίας της Κρήτης καθώς έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα νέα στοιχεία, διάλογοι και λεπτομέρειες για τον τρόπο δράσης τους.

Όπως αποκαλύπτει ο Alpha, άνθρωπος μυστήριο φαίνεται να γνώριζε πολλά για την εγκληματική δραστηριότητα των δύο αδελφών που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας της εγκληματικής οργάνωσης.

Στο ρεπορτάζ σημειώνεται, ότι ο άνθρωπος αυτός τηλεφώνησε πριν 5 μήνες στην Αστυνομική διεύθυνση Χανίων και εκεί ανέφερε ότι «γνωρίζει πολλά».

Συγκεκριμένα είπε ότι κάτω από ένα παγκάκι έξω από το νοσοκομείο των Χανίων έχει αφήσει ένα USB με περισσότερα στοιχεία.

Οι Αρχές βρήκαν το usb, το ανέλυσαν και βρήκαν ηχητικό απόσπασμα διάρκεις ενός λεπτού και 51 λεπτών, όπου ακούγεται ο φερόμενος ως αρχηγός να μιλά με έναν ερωμένο και να ακούει και να τα μεταφέρει κάπου αλλού ο αδελφός του.

Μαφία της Κρήτης: Στο στόχαστρο της έρευνας δικηγόροι και δικαστικοί

Δικηγόροι και δικαστικοί μπαίνουν στο στόχαστρο της έρευνας, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Open.

O ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση ξεκινά την έρευνα από μία συγκεκριμένη δικαστικό λειτουργό που φέρεται να παρενέβη για να αποφυλακιστεί άμεσα ένας έγκλειστος αστυνομικός.

Στη δικογραφία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περιγράφεται μία κλήση που έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛΑΣ , ανάμεσα στον φερόμενο αρχηγό και τον αστυνομικό, με τον αρχηγό να τον ενημερώνει ότι μπορεί να ασκήσει επιρροή σε δύο γυναίκες δικαστικούς λειτουργούς, την μία μάλιστα την κατονομάζει ως Μαρία, προκειμένου να αποφυλακιστεί άμεσα.

Του λέει μάλιστα πως επικοινώνησε μαζί της και πως εκείνη τον συμβούλεψε να καταθέσει άμεσα ο αστυνομικός αίτηση αναστολής της ποινής μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του σε δεύτερο βαθμό ώστε να αποφυλακιστεί άμεσα και εκείνη θα κάνει ό,τι μπορεί, ώστε η αίτηση να καταταθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα.