Μαγούλα: Έκλεψαν και έσπασαν οχήματα πυροσβεστών την ώρα που επιχειρούσαν στις φωτιές

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Μαγούλα, όπου τα οχήματα πυροσβεστών υπέστησαν ζημιές, αλλά και έπεσαν θύματα κλοπής, την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στα πύρινα μέτωπα που κατακαίνε την Αττική.
Η ομάδα Εποχικοί Πυροσβέστες στο Facebook δημοσίευσε φωτογραφίες από την εικόνα που βρήκαν τα οχήματά τους οι ιδιοκτήτες, όταν επέστρεψαν στο σημείο.
«Την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα» επισημάνθηκε.
«Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής» καταγγέλθηκε.
«Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντι- κοινωνική ομάδα. Εμάς, ποιος θα μας προστατεύσει τελικά;» κατέληξε η ανάρτηση.
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