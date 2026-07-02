Μάχη για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία: Επεισόδια έξω από σουπερ μάρκετ - Άδειασαν τα ράφια

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε πολλές περιοχές της Γαλλίας, καθώς χιλιάδες καταναλωτές έσπευσαν στα καταστήματα συγκεκριμένης αλυσίδας για να προμηθευτούν ανεμιστήρες και κλιματιστικά σε προσφορά, ενόψει του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τη χώρα το Σαββατοκύριακο.
Η αλυσίδα διέθεσε περίπου 200.000 συσκευές ψύξης σε όλη τη Γαλλία, ωστόσο η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιες ουρές από τις πρώτες πρωινές ώρες.
Καθώς τα αποθέματα εξαντλούνταν, σε αρκετές περιοχές επικράτησε ένταση, με διαπληκτισμούς μεταξύ πελατών για τα τελευταία διαθέσιμα προϊόντα και επεμβάσεις της αστυνομίας για την αποκατάσταση της τάξης.
Στο Ναντέρ, περισσότεροι από 100 άνθρωποι εισέβαλαν σε κατάστημα της ίδιας εταιρείας, σπάζοντας την είσοδο, ενώ σύμφωνα με το BFMTV, μόνο λίγοι κατάφεραν τελικά να αποκτήσουν μία συσκευή.
Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και στο Παρίσι. Σε ορισμένα καταστήματα δεν υπήρχαν καθόλου κλιματιστικά, ενώ σε άλλα διατέθηκαν μόλις ένα ή δύο τεμάχια για εκατοντάδες ενδιαφερόμενους. Σε κατάστημα του 14ου διαμερίσματος, περίπου 400 άτομα διεκδικούσαν μόλις δύο κλιματιστικά, ενώ, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, σημειώθηκαν συμπλοκές και έγινε ακόμη και χρήση δακρυγόνων.
Η αυξημένη ζήτηση για συσκευές ψύξης δεν περιορίζεται μόνο στη Lidl. Σε ολόκληρη τη Γαλλία οι πωλήσεις ανεμιστήρων και κλιματιστικών έχουν εκτοξευθεί, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο να αναμένεται να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Carrefour, μόνο σε μία ημέρα πωλήθηκαν περίπου 30.000 συσκευές ψύξης, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 1.000 φορές περισσότερες πωλήσεις σε σχέση με μια συνηθισμένη ημέρα.
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