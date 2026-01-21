Μάλγαρα: Αγρότες παρέλαβαν τη δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών - «Θα δούμε τι άλλο θα επιδιώξουν»

Με συμπαράσταση από 40 αγρότες του μπλόκου Μαλγάρων, ο Κώστας Ανεστίδης και ο Κώστας Ρούζιος προσήλθαν το πρωί της Τετάρτης στο Αστυνομικό Τμήμα της Τροχαίας της ΠΑΘΕ, μετά από κλήση, για να παραλάβουν τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά τα αδικήματα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, της επικίνδυνης οδήγησης και της επικίνδυνης παρέμβασης στην οδική συγκοινωνία.

Οι δύο αγρότες, που συνοδεύονταν και από τον νομικό τους εκπρόσωπο Δημήτρη Τσικρικά, ήταν προγραμματισμένο να καταθέσουν σήμερα ανωμοτί. Τελικά ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία και η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί σε 10 ημέρες.

Ανεστίδης: «Καθαρά για εκφοβισμό»

Ο επικεφαλής του μπλόκου Μαλγάρων Κώστας Ανεστίδης σημείωσε ότι «ο νομικός μας σύμβουλος ζήτησε προθεσμία για απολογία και πήραμε την ανάλογη προθεσμία. Θα τα πούμε για κατάθεση όταν μας καλέσουν. Αυτό είναι μάλλον προς εκφοβισμό, καθαρά. Γιατί ήρθε την τελευταία ημέρα και δεν το έστειλαν απ την αρχή… θα δούμε στο μέλλον τι άλλο θα επιδιώξουν εναντίον μας».

Ρούζιος: «Το περιμέναμε»

Από την πλευρά του ο Κώστας Ρούζιος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων- Μαλγάρων τόνισε ότι μετά τις δεσμεύσεις περιουσιών από αγρότες του μπλόκου, η εξέλιξη αυτή δεν ήταν έκπληξη γι’αυτούς.

«Ήρθαμε σήμερα να ζητήσουμε τη δικογραφία μας, για να δούμε τι αδικήματα κάναμε. Το είχαμε δει, με άλλα παρόμοια πράγματα που έκαναν σε συναδέλφους, το περιμέναμε. Δεν είναι κάτι που δεν το περιμέναμε».