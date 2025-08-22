«Μαμά χάλασε το κινητό μου»: Νέα τηλεφωνική απάτη μέσω SMS - Πώς θα την αναγνωρίσετε

Στις ήδη γνωστές μορφές τους, έρχεται να προστεθεί ακόμα μία ηλεκτρονική απάτη με μηνύματα, που στοχεύει κυρίως γονείς και κηδεμόνες, με επιτήδειους να υποδύονται παιδιά σε επείγουσα ανάγκη.

Οι αποστολείς των απατών αυτών στέλνουν τυπικά μηνύματα υπό πολλές μορφές: δήθεν από την τράπεζα, ότι πρέπει να γίνει επιβεβαίωση του λογαριασμού, ή τηλεφωνήματα σε ηλικιωμένους ότι το παιδί τους ή το εγγόνι τους ενεπλάκη σε τροχαίο και πρέπει να πληρώσουν άμεσα κάποιο ποσό.

Συνηθίζονται ακόμα απατηλά μηνύματα από δήθεν λογιστή, ότι χρειάζεται κωδικούς για να κάνει κάποια φορολογική πράξη, ή μήνυμα από δήθεν εταιρία courier ότι ένα πακέτο βρίσκεται καθοδόν και πρέπει να πατήσετε ένα σύνδεσμο.

Η νέα ηλεκτρονική απάτη

Οι επιτήδειοι που φαίνεται να επιχειρούν αυτή τη νέα απάτη στέλνουν το παρακάτω μήνυμα: «Μαμά χάλασε το κινητό μου τηλέφωνο κι αυτός είναι ο νέος μου αριθμός, στείλε μου μήνυμα στο WhatsApp» ενώ στη συνέχεια ζητά από τον χρήστη να πατήσει έναν σύνδεσμο.

Όσοι πολίτες δουν το παρακάτω μήνυμα στο κινητό τους, καλό θα είναι να σημειώσουν τον αριθμό του αποστολέα, στη συνέχεια να τον αποκλείσουν, και να καλέσουν την αστυνομία, ώστε να επιληφθεί η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

