Μάνδρα: Άνδρας με μαχαίρι και δρεπάνι απειλεί να πέσει από ταράτσα

Επί ποδός βρίσκονται οι αρχές από το μεσημέρι της Κυριακής (31/5) στη Μάνδρα, καθώς ένας άνδρας έχει ανέβει σε ταράτσα και απειλεί να αυτοτραυματιστεί και να πέσει.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας έχει ανέβει σε ταράτσα μονοκατοικίας, κρατώντας μαχαίρι και δρεπάνι, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία μαζί με διαπραγματευτή.