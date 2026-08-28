Μαραθώνας: Οχιά δάγκωσε δύο αδέλφια στην αυλή του σπιτιού τους – Η πορεία της υγείας τους

Αίσιο τέλος φαίνεται πως έχει η περιπέτεια δύο παιδιών στον Μαραθώνα, τα οποία δέχθηκαν επίθεση από οχιά το απόγευμα της Πέμπτης. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:00, στον εξωτερικό χώρο της οικογενειακής τους κατοικίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν το μόλις 1,5 έτους παιδί της οικογένειας, βρισκόμενο στην αυλή, δέχθηκε το δάγκωμα του ερπετού στο χέρι. Αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, ο 14χρονος αδελφός του έσπευσε άμεσα στο σημείο για να συνδράμει, με αποτέλεσμα να δεχθεί και ο ίδιος τσίμπημα από το φίδι στο πόδι.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση και τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης περίπου στις 21:30 το βράδυ. Σύμφωνα με τις ιατρικές αναφορές, τους χορηγήθηκε αμέσως αντιοφικός ορός. Το μικρότερο παιδί εισήχθη προληπτικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) προκειμένου να παρακολουθούνται στενά τα ζωτικά του σημεία, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί διασωλήνωση, ενώ και τα δύο παιδιά βρίσκονται σε σταθερή και καλή κατάσταση.

Την καλή κλινική εικόνα των αδελφών επιβεβαίωσε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA. «Είναι καλή η κατάσταση της υγείας τους. Τα παιδιά νοσηλεύονται, όχι διασωληνωμένα, αλλά για παρακολούθηση των ζωτικών τους σημείων», ανέφερε αρχικά.

Καταλήγοντας, ο κ. Θεμιστοκλέους διαβεβαίωσε ότι η πορεία της υγείας τους είναι ομαλή, επισημαίνοντας: «Μέχρι στιγμής, δεν έχει παρατηρηθεί κάποια επιπλοκή. Μάλιστα, το μεγάλο παιδί δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην Εντατική ενώ του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός».