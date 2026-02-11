Μαρέβα Μητσοτάκη: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στο ΚΑΤ μετά τη χειρουργική επέμβαση

Την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά τη διπλή χειρουργική επέμβαση στα χέρια έκανε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι‑Μητσοτάκη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ, όπου νοσηλεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού τραυματίστηκε στην Ιταλία, όπου βρισκόταν για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο, συνοδεύοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά τον τραυματισμό της επέστρεψε άμεσα στην Αθήνα και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης.

Η Μαρέβα Μητσοτάκη έλαβε εξιτήριο τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.

Το μήνυμα στα social media

Μέσα από ανάρτηση σε Instagram Story, θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια όσους τη στήριξαν:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη. Μαρέβα», έγραψε χαρακτηριστικά.

To story της Μαρέβας | Instagram / @marevagrabowskimitsotaki