Μαρία Καρυστιανού: Απαντά για το αν θα ιδρύσει κόμμα - Η αγανάκτηση με την εισαγγελική πρόταση

Η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε εχθές (16/09) για την δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη καταγγέλλοντας τα κενά από την ανακριτική διαδικασία ενώ παράλληλα απάντησε και για το αν έχει σχέδια για ίδρυση κόμματος καθώς το όνομα της φιγουράρει ακόμη και σε δημοσκοπήσεις.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των θυμάτων των Τεμπών μίλησε εχθές το βράδυ στο KontraChannel και ήδη από την αρχή της συζήτησης έκανε λόγο το ότι «το έγκλημα των Τεμπών έχει ξεμπροστιάσει όλο το σύστημα και κυρίως το δικαστικό».



Αναφορικά με την εισαγγελική πρόταση 996 σελίδων αναφέρει: «Θα ξεκινήσει μια δίκη με μια διαδικασία fast track καθώς έχουμε πάρα ποολλά κενά από την ανακριτική διαδικασία. Είναι λογικό να έιμαστε προβληματισμένοι με το τι δίκη θα είναι αυτή.

Θα προσπαθήσουν να αποδώσουν τις ευθύνες σε ορισμένους υπαλλήλους και αυτοί που έχουν τις περισσότερες ευθύνες θα γλιτώσουν για ακόμη μια φορά», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Καρυστιανού: Τι απαντά για την ίδρυση κίμματος

«Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Μαζί με τον κόσμο θα βγαίνουμε και θα φωνάζουμε διεκδικώντας δικαιοσύνη στη χώρα. Πρέπει κάποια στιγμή η χώρα αυτή να αρχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τους θεσμούς. Θεσμοί υπάρχουν, νόμοι υπάρχουν, άνθρωποι που τους υπηρετούν με αξιοπρέπεια δεν υπάρχουν.

Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Άρα θα συνεχίσουμε σίγουρα τις κινητοποιήσεις αυτού του είδους. Το δεύτερο που θα κάνουμε είναι να στραφούμε λίγο πιο ενεργά και πιο δυναμικά προς την Ευρώπη. Πλέον θεωρώ πως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι μονόδρομος», ανέφερε.

Όσον αφορά τη δημιουργία νέου κόμματος, η κ. Καρυστιανού απάντησε πως «Όχι δεν είναι κάτι που περνάει από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή, σίγουρα όμως αυτή η κίνηση των πολιτών, αυτή η κοινωνική αντίδραση που υπάρχει σαφώς και μας βρίσκει σύμφωνους. Κι εμείς έτσι σκεφτόμαστε κι εμείς πολίτες είμαστε κι εμείς το θέλουμε αυτό, θα συνεχίσουμε ενεργά και δυναμικά».