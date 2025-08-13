Μαρία Καρυστιανού για δηλώσεις Ευρωπαίας Εισαγγελέως: «Βιώνουμε την απόλυση απαξίωση»

Τη συνέντευξη της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και στα κονδύλια που έλαβαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, χωρίς να προχωρούν στις ανάλογες μεταρρυθμίσεις του σιδηροδρόμου, στάθηκε με ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού.

«Οι έρευνές μας έδειξαν ότι η Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ για το σιδηροδρομικό της δίκτυο. Το σύστημα σηματοδότησης θα έπρεπε να είχε εκσυγχρονιστεί. Εάν το έργο είχε υλοποιηθεί εγκαίρως και σωστά, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί» είπε η κυρία Κοβέσι, μιλώντας στο γερμανικό δίκτυο ΑRD, την οποία επικαλέστηκε η Μαρία Καρυστιανού.

«Βιώνουμε την απόλυτη απαξίωση, αδικία και αλαζονεία, με ιθύνοντες που ο ένας «ΚΡΑΤΑΕΙ» τον άλλον και είναι όλοι ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ στη διαφθορά και τη διαπλοκή» έγραψε, επίσης, η Μαρία Καρυστιανού.

Μαρία Καρυστιανού: Η ανάρτησή της

«Άλλη μία τρανή δήλωση αποκάλυψης των υπεύθυνων για το έγκλημα των Τεμπών και για τη συγκάλυψή του, η δήλωση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, στην επίκαιρη συνέντευξή της στο γερμανικό δίκτυο ΑRD:

Παρά ταύτα η Ελληνική Κυβέρνηση με τη στήριξη του βολικού μέρους της αντιπολίτευσης δεν ακούμπησε ΚΑΝΕΝΑΝ πολιτικό ούτε για κακουργηματική απιστία για τα εκατομμύρια ευρώ που φαγώθηκαν, ούτε για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας 57 αθώων ψυχών!

Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας!

Βιώνουμε την απόλυτη απαξίωση, αδικία και αλαζονεία, με ιθύνοντες που ο ένας «ΚΡΑΤΑΕΙ» τον άλλον και είναι όλοι ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ στη διαφθορά και τη διαπλοκή.

Αυτό που δεν έχουν όμως υπολογίσει είναι όλους εμάς που πολεμάμε για τις 57 ψυχές.

Αυτές οι ψυχές δεν ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ με ρουσφέτια και με ψέματα, όπως αυτά που σύντομα θα ακουστούν στη ΔΕΘ από τους υπεύθυνους για τις συμφορές μας. Και αυτές οι ψυχές θα βάλουν σύντομα κάθε κατεργάρη στον πάγκο του…»

«Οι έρευνές μας έδειξαν ότι η Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια ευρώ από… pic.twitter.com/7muEA16TTZ — Maria Karystianou (@mkaristianou) August 13, 2025