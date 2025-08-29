Μαριάνθη: Η συγκινητική ιστορία του αλόγου που υπέφερε αβοήθητο και δίνει μάχη για τη ζωή

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει η ιστορία της Μαριάνθης, ενός εγκαταλελειμμένου αλόγου που υπέφερε αβοήθητο σε ένα οικόπεδο, υποσιτισμένο και χωρίς καν να μπορεί να περπατήσει.

Όπως αναφέρει η σελίδα Athens Happy house, το άλογο εντοπίστηκε στην Αιδηψό, ο άνθρωπος που τήν είχε πέθανε και έτσι το άλογο έμεινε μόνο του. Στη συνέχεια, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για να μεταφερθεί στην Αθήνα, ενώ δεν είναι σίγουρο αν τελικά θα επιβιώσει.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Πριν λίγες μέρες, η @marianthi.rs ενα γλυκό παιδί που έχει υιοθετήσει ένα από τα κουτάβια μας μου έστειλε ένα μήνυμα για ένα αλογάκι που χρειάζονταν βοήθεια εκεί που παραθέριζε. Όταν είδα την φωτογραφία έμεινα να την κοιτάω μην μπορώντας να πιστεύω αυτό που κοιτούσα, ένας ζωντανός σκελετός με δύο μάτια που με κοιτούσαν.

Ενώ βρισκόμαστε σε μία φρικτή περίοδο και λειτουργικής αλλά και οικονομικής φύσης και ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με ένα από τα άλογα εδώ στο κτήμα δεν μπορούσα να πω όχι, τρεις μέρες προσπαθούσαμε να βγάλουμε άκρη για να καταφέρουμε να την μεταφέρουμε στην Αθήνα από την Αιδηψό, στην αρχή όλα ήταν σχεδόν αδύνατα έτσι ζητήσαμε βοήθεια από την @prostasia_zwwn την @renakimag και την @elena.arvaniti1 που πραγματικά για τρεις μέρες στάθηκε στο πλευρό μας για να βρούμε λύσεις, η μεταφορά της ήταν άλλο ένα πρόβλημα μιας και η Μαριανθη δεν είχε δυνάμεις πλέον αλλά και μια θλάση που την ταλαιπωρεί για να σταθεί όρθια, ο χρόνος μετρούσε αντίθετα, τότε σκέφτηκα άλλον ένα άνθρωπο που είναι στην ευρύτερη οικογένεια μας τον Γιάννη από το @dantedeo_the_ranch που έχει υιοθετήσει τα γαϊδουράκια και αμέσως προθυμοποιήθηκε να μας βοηθήσει με την μεταφορά και την εμπειρία του πάνω στα ιπποειδή μαζί με τον κύριο @mrsarlis .

ΕΓΩ δεν μπορούσα να πάω λόγω του σοβαρού θέματος στο κτήμα, έτσι έφυγε ο @wild_pete_ με τον @manos_petmysoul και τον @trustthepaw_georgevavitsas να πάνε στην Αιδηψό να βοηθήσουν, μια ολόκληρη μέρα πέρασε και τελικά η γιαγιά μας η Μαριανθη ήρθε στο happy hous .

Δεν ξέρω αν θα ζήσει, ξέρω όμως ότι όλοι εδώ θα προσπαθούμε μέρα νύχτα μέχρι να την δούμε να μεταμορφώνεται στον μονοκερο που όλοι ονειρευόμασταν σαν παιδιά. Δημοσια συγνώμη και ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές του AHH για την δύσκολη περίοδο μέσα στο κτήμα».