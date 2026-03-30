Ένα μεγάλο κενό στο ελληνικό «πεντάγραμμο» άφησε η Μαρινέλλα, αφού έφυγε από τη ζωή το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (28/03), βυθίζοντας σε θλίψη το πανελλήνιο.
Η κηδεία της κορυφαίας ερμηνεύτριας θα γίνει την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.
Αν και η ίδια η Μαρινέλλα δεν επιθυμούσε επικήδειους λόγους, όπως αποκάλυψε ο ANT1, δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες θα εκφωνήσουν τους επικήδειους. Η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας θα είναι τα δύο πρόσωπα που θα μιλήσουν για εκείνη.
«Η Χάρις Αλεξίου ήταν για την Μαρινέλλα η πιο σπουδαία ελληνίδα τραγουδίστρια. Η ίδια δεν ήθελε επικήδειους, ήθελε όμως η Χαρούλα. Ο Γιώργος Νταλάρας είναι πολύ σπάνιο να μιλήσει.
Θα είναι αυτοί οι δύο, γιατί δεν θέλουν ούτε να κουράσουν τον κόσμο, θέλουν όλα να είναι σε μια απόλυτη αρμονία», είπε η Μαίρη Αυγερινοπούλου.
