Mαρινέλλα: Οι εξετάσεις που δίνονται στο πάλκο και οι «Μαρινελλικοί» - Η σπάνια συνέντευξή της το 1982

Με μια διαδρομή που ταυτίζεται με την ίδια την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλλα παραμένει έως σήμερα μια αξεπέραστη μορφή της καλλιτεχνικής σκηνής.

Πληθωρική προσωπικότητα, με αστείρευτο ταλέντο και σκηνική παρουσία που δεν γνώρισε φθορά στον χρόνο, συμπληρώνει περισσότερες από έξι δεκαετίες δημιουργικής πορείας, συνεργαζόμενη με κορυφαίους συνθέτες και στιχουργούς και κερδίζοντας διαχρονικά την αποθέωση του κοινού.

Στη σπάνια αυτή συνέντευξη από το αρχείο της ΕΡΤ, ξεδιπλώνει τη ζωή και την καριέρα της με ειλικρίνεια, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές μιας πορείας γεμάτης τόλμη, ανατροπές και μεγάλες επιτυχίες.

Η σπάνια συνέντευξη έγινε το 1982 και είχε προηγηθεί (χειμώνας του 1981) ένας χειμώνας γεμάτος με εμφανίσεις της στο Ζουμ της Πλάκας, που άφησε εποχή. Στο βίντεο υπάρχουν και αποσπάσματα από την θρυλική της εμφάνιση στο Zoom στην Πλάκα, όπου τα είχε όλα, μουσική, χορό, ζωντανή ορχήστρα.

Η Μαρινέλλα αναφέρεται μεταξύ άλλων και στους επικριτές της: «πολλοί από τους επικριτές μου έχουν έρθει, με έχουν ακούσει και γίνανε πάρα πολλοί Μαρινελλικοί. Αυτό όμως το εύχομαι και το θέλω πάρα πολύ, να έρχονται να με βλέπουν αυτοί που με κατηγορούν, αυτοί που δεν μπορούν να παραδεχτούν αυτό που λέγεται Μαρινέλλα, γιατί με ακούν μόνο από τον δίσκο. Στον δίσκο κανείς δεν κερδίζει, γιατί ο δίσκος είναι ένα πράγμα που φτιάχνεται στο στούντιο.

Οι σπουδαίες εξετάσεις δίνονται πάνω στο πάλκο. Εκεί τι μπορείς να δώσεις, για να πείσεις τον πελάτη επί δύο ώρες να φύγει και ευχαριστημένος και να πει ότι κάτι είδε, κάτι άκουσε, κάτι έκανε», αναφέρει η Μαρινέλλα.

Σχετικά με την ποιότητα των τραγουδιών της αναφέρει: « δεν έχω πει τραγούδια πάρα πολύ σπουδαία, αλλά δεν έχω πει και τόσο κακά».

Ερωτηθείσα για την σχέση της με τα ΜΜΕ, παραδέχεται ότι δεν είναι πολύ καλή λέγοντας «νομίζω οι σχέσεις με τα ΜΜΕ δεν είναι και πάρα πολύ καλές και δεν ξέρω γιατί. Ίσως να φταίει, γιατί ποτέ δεν πέρασα μέσα από τα τραγούδια τίποτε πολιτικό, πολιτιστικό, ίσως γι' αυτό».