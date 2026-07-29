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Μαρκόπουλο: «Στάχτη» εργοστάσιο ανακύκλωσης – Καταστράφηκε ολοσχερώς

Σχεδόν ολοκληρωτική η καταστροφή σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής από φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης.

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Το εργοστάσιο ανακύκλωσης που καταστράφηκε στο Μαρκόπουλο | Orange Press Agency
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Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 21:40 και στο σημείο έσπευσαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα.



Επίσης, υδροφόρες των δήμων Μαρκοπουλου, Κρωπίας και Αρτέμιδας, συνέδραμαν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος. Η μονάδα υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή από την φωτιά.

Προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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