Μαρκόπουλο: «Στάχτη» εργοστάσιο ανακύκλωσης – Καταστράφηκε ολοσχερώς

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 21:40 και στο σημείο έσπευσαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα.





Επίσης, υδροφόρες των δήμων Μαρκοπουλου, Κρωπίας και Αρτέμιδας, συνέδραμαν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος. Η μονάδα υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή από την φωτιά.

Προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.