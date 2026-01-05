Βροχερή θα είναι η τρέχουσα εβδομάδα, σύμφωνα και με τα προγνωστικά δεδομένα του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος, όμως, ενημέρωσε πως θα καταγράφουν και υψηλές, για την εποχή, θερμοκρασίες. Παράλληλα, θα πνέουν ισχυροί νότιοι άνεμοι.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, από σήμερα, Δευτέρα (05/01), έως και την Παρασκευή (09/01), θα επικρατήσει άστατος καιρός στο σύνολο της χώρας.

Θα επικρατήσει συννεφιά στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, ωστόσο οι άνεμοι θα πνέουν με νότιες διευθύνσεις κάτι που, όπως είπε, «μαλακώνει» τον καιρό.

Ισχυροί άνεμοι έως και 8 μποφόρ - Πού θα βρέξει

Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά, βορειοδυτικά της χώρας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις, εντάσεως 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο και 6-7 στο Αιγαίο.

Και αύριο, (06/01), ανήμερα Θεοφάνια, η ένταση των ανέμων δεν αναμένεται να κοπάσει.

Ωστόσο, οι νότιοι άνεμοι θα έχουν ως αποτέλεσμα να μετριαστεί το κρύο των προηγούμενων ημερών και θα παρατηρηθεί άνοδος της θερμοκρασίας.

Ανά περιοχές, θα προσεγγίσει τους 18-20 βαθμούς. Ειδικότερα, σε Αττική, Βοιωτία, ανατολική και νότια Πελοπόννησο και νότια Κρήτη, θα καταγραφούν οι πιο ψηλές τιμές. Στην Κρήτη μπορεί και ξεπεράσει και τους 20.

Ανεπηρέαστη θα μείνει η θερμοκρασία στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, όπου θα κυμανθεί στους 14-16 βαθμούς.

Ακόμα, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, θα υπάρξει και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, όχι, όμως, σε ακραίες τιμές. Ο ίδιος σημείωσε πως δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο για τον χειμώνα.

Η εικόνα του καιρού σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, σήμερα θα επικρατήσουν συννεφιές με ηλιοφάνεια και από το απόγευμα, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στη Θεσσαλονίκη, όπως σημείωσε, θα είναι πιο «βαρύς» ο καιρός και θα υπάρξουν τοπικές βροχές που, όμως, «δεν θα προβληματίσουν». Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς.