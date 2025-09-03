Μαρουσάκης για καιρό: «37άρια αλλά και έντονες καταιγίδες σήμερα» - Χάρτες με τις επικίνδυνες περιοχές

Χάρτες με τις επικίνδυνες περιοχές, που θα επηρεαστούν από τη σημερινή αστάθεια, παρουσίασε ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης στη νέα του ανάρτηση για τον καιρό των επόμενων ημερών.

Μεταξύ άλλων, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε πως μετά τους 37 βαθμούς Κελσίου, θα «πέσει» πολύ νερό αφού οι καταιγίδες αναμένεται να «σαρώσουν» τα βόρεια τμήματα της χώρας.

«Το προγνωστικό μας σύστημα μάλιστα δείχνει να σχηματίζεται μια ζώνη καταιγίδων κοντά στο βράδυ προς Μακεδονία και Θεσσαλία με τάση αυτή η ζώνη να μείνει στάσιμη για αρκετές ώρες» έγραψε ο μετεωρολόγος, προειδοποιώντας τους κατοίκους της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Η ανάρτηση Μαρουσάκη για τον καιρό

«37αρια αλλά και έντονες καταιγίδες!

Αρκετή ζέστη σήμερα προς τα ανατολικά και νότια, παρόλα αυτά προσοχή πρέπει να δείξουμε προς τα βόρεια τμήματα της χώρας μας όπου σταδιακά θα αναπτυχθούν καταιγίδες τοπικά ισχυρές.

Το προγνωστικό μας σύστημα μάλιστα δείχνει να σχηματίζεται μια ζώνη καταιγίδων κοντά στο βράδυ προς Μακεδονία και Θεσσαλία με τάση αυτή η ζώνη να μείνει στάσιμη για αρκετές ώρες.

Αύριο η αστάθεια θα γενικευτεί σε αρκετές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού με τους βοριάδες να κυριαρχούν στις θάλασσές μας και τη θερμοκρασία να υποχωρεί σταδιακά για να προσεγγίσει πιο συμβατές με την εποχή τιμές.

ΠΡΟΣΟΧΗ κυρίως σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία και κεντρική Στερεά!»

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον σημερινό καιρό

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη καθώς θα σημειωθούν βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ΒΔ τμήματα της χώρας, στα βόρεια Επτάνησα και στην κεντρική Μακεδονία.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, φαίνεται ότι θα έχουμε καλό καιρό.

Αύριο θα σημειωθούν κάποιες μπόρες αλλά γρήγορα θα υποχωρήσουν και η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 32 βαθμούς. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι καλός με ελάχιστα φαινόμενα και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.