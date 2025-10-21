To φθινοπωρινό σκηνικό παραμένει όσο η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών αρχίζει να απομακρύνεται. Ωστόσο νέο κύμα κακοκαιρίας προβλέπεται από την Ιταλία, το οποίο όμως αναμένεται να κρατήσει μόνο ένα 24ωρο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μανουσάκη.

Σήμερα Τρίτη, (21/10), ο άστατος καιρός θα επικρατήσει κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, με αυξημένες συννεφιές και βροχές μέχρι και καταιγίδες στις Κυκλάδες και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες θα παρατηρηθεί και στο βόρειο Ιόνιο και την βόρεια ηπειρωτική χώρα που θα ξεκινήσουν από τις βραδινές ώρες.

Οι νοτιάδες αναμένεται να ενισχυθούν φτάνοντας τα 6 μποφόρ ενώ οι θερμοκρασίες θα κινηθούν χαμηλά στην Βόρεια Ελλάδα και λίγο υψηλότερα στην κεντρική Ελλάδα με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στις παραθαλάσσιες περιοχές. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 26 βαθμούς.

Τις τελευταίες ώρες έπεσε αρκετός όγκος νερού στην Αττική χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Στη συνέχεια της ημέρας ο καιρός θα βελτιωθεί αλλά μέσα στην Πέμπτη θα δούμε μια νέα αστάθεια. Ο υδράργυρος σήμερα στο λεκανοπέδιο θα φτάσει στους 22 βαθμούς. Λιγότερες οι βροχές στη Θεσσαλονίκη και σήμερα ωστόσο από την Τετάρτη θα επηρεαστεί από το νέο κύμα κακοκαιρίας. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν στην συμπρωτεύουσα και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς.

Ο καιρός αύριο Τετάρτη

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να αναπτυχθεί επηρεάζοντας σταδιακά όλη την Ελλάδα. Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις και στη συνέχεια ο καιρός βελτιώνεται. Το τριήμερο, Παρασκευή Σάββατο και Κυριακή θα δούμε τον υδράργυρο να φτάνει τους 28 βαθμούς. Την επόμενη Δευτέρα περνά μια κακοκαιρία που θα είναι σύντομη ενώ την Τρίτη 28η Οκτωβρίου δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουμε αξιόλογα προβλήματα από τον καιρό.