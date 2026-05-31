Μαθητής ΕΠΑΛ: «Έγραψα δικές μου Πανελλήνιες, με δικά μου ερωτήματα και τα απάντησα»

Στις Πανελλήνιες Εξετάσεις δοκιμάζονται για μία ακόμα χρονιά οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, καθώς την Παρασκευή (29/5) και το Σάββατο (30/5) διαγωνίστηκαν σε Νεοελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνικά αντίστοιχα.

Εξερχόμενος από το εξεταστικό κέντρο, ένας μαθητής των ΕΠΑΛ περιέγραψε στο Orange Press Agency τον διαφορετικό τρόπο που επέλεξε να ακολουθήσει στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Φορώντας μια μπλούζα με αιχμηρό, αντισυμβατικό μήνυμα, δήλωσε κατά την έξοδό του από το σχολείο ότι, παρότι σεβάστηκε τη δομή της εξέτασης, επέλεξε να της δώσει ένα προσωπικό περιεχόμενο.

Συγκεκριμένα, απάντησε σε ερωτήματα που ο ίδιος διατύπωσε, σε μια πράξη διαμαρτυρίας που παραπέμπει στη γνωστή ρήση του Χρόνη Μίσσιου: «Δεν άλλαξα το σύστημα, αλλά ούτε θα με αλλάξει αυτό» τόνισε.

«Έγραψα τις δικές μου πανελλήνιες: έθεσα τα δικά μου ερωτήματα και τα απάντησα, με σωστό-λάθος, αντιστοιχίσεις, τα πάντα», ανέφερε. Φανερά επηρεασμένος από τα τραγικά γεγονότα στην Ηλιούπολη, εξήγησε πως δεν μπορούσε να προσποιηθεί ότι ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα.

Για τον λόγο αυτό θέλησε να εκφράσει τη θέση ότι, ακόμη κι αν δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, δεν θα επιτρέψει να αλλοιωθεί ο ίδιος. Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους γονείς του για τα εφόδια και τις αξίες που του μετέδωσαν, ενώ παραδέχτηκε πως οραματίζεται τον εαυτό του να αγωνίζεται για μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό.