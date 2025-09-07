Μενού

«Ματωμένο φεγγάρι»: Η ολική έκλειψη Σελήνης σε φωτογραφίες - «Έκρυψε» τον ελληνικό ουρανό

Το μέγιστο της ολικής έκλειψης, το «ματωμένο φεγγάρι» θα γίνει στις 21:10 το βράδυ.

Reader symbol
Newsroom
Έκλειψη σελήνης
Έκλειψη σελήνης | Intime
  • Α-
  • Α+

Στη δημοσιότητα έρχονται οι πρώτες φωτογραφίες από το «ματωμένο φεγγάρι», το αστρονομικό φαινόμενο με την ολική έκλειψη της Σελήνης, που από το απόγευμα της Κυριακής είναι ορατή σε Ελλάδα και Κύπρο μεταξύ άλλων.

Όπως δημοσίευσε η σελίδα « Το διάστημα είναι πολύ κουλ» στο facebook, στις 19:28 θα γίνει η έναρξη μερικής έκλειψης Σελήνης, στις 19:47 ακολουθεί η ανατολή Σελήνης που θα είναι μισοφαγωμένη και θα βρίσκεται ακόμα χαμηλά στον ορίζοντα, ενώ η ολική έκλειψη έγινε στις 20:30, την ώρα που στις 21:10 θα είμαστε στο μέγιστο της ολικής έκλειψης, την ιδανική στιγμή να απολαύσουμε το «ματωμένο φεγγάρι».

Το ματωμένο φεγγάρι
Το ματωμένο φεγγάρι | Eurokinissi

 

Το ματωμένο φεγγάρι
Το ματωμένο φεγγάρι | Eurokinissi

 

Το «Ματωμένο Φεγγάρι»
Το «Ματωμένο Φεγγάρι» στον Ωρωπό | Eurokinissi
Το ματωμένο φεγγάρι
Το ματωμένο φεγγάρι | Eurokinissi

 

Ο Τζο Ράο, Αμερικανός μετεωρολόγος, αστρονόμος και αρθρογράφος στο Space.com, σημειώνει πως η συχνότητα των εκλείψεων ποικίλει ανάλογα με το είδος τους:

«Το πόσο συχνά θα εμφανιστεί εξαρτάται από το είδος της έκλειψης», αναφέρει ο Ράο. Οι περισκιακές εκλείψεις (όταν η Σελήνη περνά μέσα από την αχνή εξωτερική σκιά της Γης, την "περίσκια") μπορεί να συμβούν τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, αλλά συχνά περνούν απαρατήρητες λόγω της χαμηλής έντασης του φαινομένου.

Ματωμένο φεγγάρι: Δείτε live την έκλειψη της Σελήνης:

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ