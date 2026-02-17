Σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει η κατάσταση στο Μαζαράκι Πηνείας, όπου οι κατολισθήσεις και οι καθιζήσεις συνεχίζονται, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.
Εικόνες από drone καταγράφουν την έκταση του φαινομένου, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι τα ξημερώματα σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση, η οποία έκλεισε τη δεύτερη είσοδο–έξοδο του χωριού. Πλέον, ο οικισμός έχει αποκοπεί οδικώς από τον υπόλοιπο νομό.
Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και στη βασική οδική αρτηρία πρόσβασης. Σύμφωνα με τις ίδιες εικόνες, η αρχική κατολίσθηση επεκτάθηκε, καταστρέφοντας επιπλέον τμήμα του δρόμου, λίγο πριν από το σημείο όπου είχε εκδηλωθεί το πρώτο φαινόμενο.
Από αέρος διακρίνονται επίσης έντονες ρηγματώσεις του εδάφους σε μικρή απόσταση από κατοικίες, στοιχείο που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη μετακίνηση της πλαγιάς πάνω στην οποία είναι χτισμένο το χωριό και εντείνει τους φόβους για περαιτέρω επιδείνωση.
