Με ισχυρές βροχές θα κάνουμε Θεοφάνια: Σε ποιες περιοχές θα αλλάξει απότομα ο καιρός

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανίων, καθώς αναμένεται να σημειωθεί σημαντική επιδείνωση σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με μεγάλο ύψος βροχόπτωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έθεσε σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης τις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, την Τετάρτη και Πέμπτη την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και την Πελοπόννησο, την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του ΕΡΤnews Νικολέτα Ζιακοπούλου, εκτιμάται ότι σε διάστημα 48 ωρών θα πέσουν πάνω από 250 χιλιοστά νερού ανά στρέμμα, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ποσότητες ικανές να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και κατολισθήσεις.

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς η περιοχή έχει ήδη επιβαρυνθεί από αυξημένες βροχοπτώσεις τους τελευταίους δύο μήνες.

Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο και Στερεά Ελλάδα

Αναλυτικότερα, σήμερα Τρίτη (6/1), από τις πρώτες ώρες της ημέρας, αναμένονται να σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα.

Στην υπόλοιπη χώρα, τα φαινόμενα πρόκειται να περιοριστούν, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα εκδηλωθούν κατά τόπους έντονες καταιγίδες.

Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, μεταφέροντας και αφρικανική σκόνη, ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ήπιες. Η θερμοκρασία της θάλασσας αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 17 και 19 βαθμών Κελσίου.

Η κακοκαιρία θα έχει διάρκεια και ένταση, καθώς και την Τετάρτη αναμένεται να συνεχιστούν τα ισχυρά φαινόμενα καταιγίδων στη Δυτική Ελλάδα και τα βόρεια.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, που τοπικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ από το βράδυ της Τετάρτης, δημιουργώντας πολύ δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Σταδιακή βελτίωση αναμένεται να δούμε από την Πέμπτη, με την επικράτηση δυτικών ανέμων, πτώση της θερμοκρασίας και εξασθένηση των βροχών. Παράλληλα, θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου.