Με κλιμάκωση απαντούν οι αγρότες των μεγάλων μπλόκων στη συνάντηση συναδέλφων τους με τον Μητσοτάκη

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες στα μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας, την ώρα που συνάδελφοί τους συναντώνται στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ήδη νωρίτερα το αγροτικό μπλόκο στα Μάλγαρα έκλεισε και τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού, ζητώντας επιτακτικά συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχωρούν και οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, οι οποίοι προχώρησαν σε αποκλεισμό για τρεις ώρες στην παλαιά εθνική οδό στο ύψος του Πλατυκάμπου. Από τις 15:00 έως τις 18:00, θα είναι παρατεταγμένοι με τα τρακτέρ στο σημείο, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας που συμμετέχουν στην Πανελλαδική επιτροπή των Μπλόκων επανέλαβαν το αίτημά τους προς το Μέγαρο Μαξίμου να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή δύο αντιπροσωπειών: μίας 25 αγροτών και μίας δεύτερης 10 κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων. Για τον λόγο αυτόν, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση.

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας -μόνο για φορτηγά- προχώρησαν λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης, οι αγρότες του μπλόκου. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η τροχαία σταματά τις νταλίκες στον κόμβο Πετριτσίου και τις κατευθύνει στο ρεύμα προς Σέρρες.

Στον Προμαχώνα βρέθηκαν σήμερα δημοσιογράφοι από τη Βουλγαρία, αφού η κινητοποίηση των Ελλήνων γεωργών και ο αποκλεισμός του μεθοριακού σταθμού αποτελεί πρώτη είδηση στη γειτονική χώρα.

Παράλληλα, τα μπλόκα σε τελωνείο Νίκης, τελωνείο Ευζώνων, Σιάτιστα, κόμβο Φιλώτα, Μπάρα Σιάτιστας και Κάστρου Βοιωτίας προχωρούν σε αποκλεισμούς ανά διαστήματα.

Αντίστοιχη στάση κρατούν και τα μπλόκα σε Αγγελόκαστρο, Εγκυκάδα και Μεσσηνία.

Συνεδριάζει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων

Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών αναμένεται να αποφασιστούν αύριο, στη νέα σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στον Παλαμά Καρδίτσας.

Μετά το «ναυάγιο» στο ραντεβού της ΠΕΜ με τον Πρωθυπουργο, όπως υπογράμμισε στοην εφημερίδα «Νέος Αγώνας» ο γραμματέας της ΕΟΑΣΚ, Γ. Τσιούτρας, θα γίνει σύσκεψη των εκπροσώπων των μπλόκων για να καθορίσουν τις επόμενες ενέργειές τους με βάση και τις αποφάσεις που λήφθησαν στα μπλόκα.

Υπογράμμισε ότι θα κατατεθεί πρόταση για κάθοδο στην Αθήνα με αγροτικά μηχανήματα και κόσμο την επόμενη εβδομάδα και πρόσθεσε ότι αν η κυβέρνηση αποδεχθεί να δει τις δύο επιτροπές 25 εκπροσώπων μπλόκων και 10 κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων που έχει προτείνει η Πανελλαδική των Μπλόκων, θα πάνε σε συνάντηση.