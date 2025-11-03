Ο Αρκάς ανάρτησε σκίτσο με τίτλο «Εξέλιξη» μετά τα γεγονότα στα Βορίζια, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Το σκίτσο παρουσιάζει έναν άνθρωπο των σπηλαίων που κρατά αρχικά ρόπαλο και στη συνέχεια καλάσνικοφ, συνοδευόμενο από τη λέξη «Εξέλιξη».

Το πρωί της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς δημοσίευσε στο διαδίκτυο μια εικόνα με τίτλο «Εξέλιξη», με αφορμή το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στα Βορίζια το Σάββατο 1 Νοεμβρίου.

Στην εικόνα απεικονίζεται μια φιγούρα ανθρώπου των σπηλαίων, η οποία κρατά αρχικά ένα κόκκαλο και στη συνέχεια ένα καλάσνικοφ.

Η λέξη «Εξέλιξη» συνοδεύει το σκίτσο, υποδηλώνοντας μια μετάβαση από τα πρωτόγονα όπλα στα σύγχρονα.

Το σκίτσο αναρτήθηκε λίγες ώρες μετά το περιστατικό βίας στα Βορίζια, το οποίο συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και προκάλεσε έντονη συζήτηση για το φαινόμενο των βεντετών στην Κρήτη.

Το γεγονός αυτό αποτέλεσε το υπόβαθρο για την καλλιτεχνική παρέμβαση του Αρκά.

Ορισμένοι χρήστες σχολίασαν ότι το σκίτσο αποτυπώνει με αιχμηρό τρόπο την πραγματικότητα, κάνοντας λόγο για «μια χούφτα υπανάπτυκτους που ξεφτιλίζουν το νησί».

Άλλοι αντέδρασαν έντονα, θεωρώντας ότι το σκίτσο προσβάλλει συλλήβδην τους Κρητικούς, τονίζοντας ότι «η μειοψηφία δεν χαρακτηρίζει τους υπόλοιπους».

Υπήρξαν επίσης φωνές που υπογράμμισαν ότι το ζήτημα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφανειακές αναγνώσεις, αλλά ως πρόβλημα που σχετίζεται περισσότερο με εγκληματικές ομάδες παρά με την κοινωνία στο σύνολό της.

