Με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα οι αγρότες: «Θέλουμε τον λαό της Αθήνας μαζί, γιατί παλεύουμε για το ίδιο πράγμα»

Μεγάλο συλλαλητήριο με τρακτέρ στο Σύνταγμα έχουν εξαγγείλει οι αγρότες για την Παρασκευή 13/2, στις 16:00, με τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λαρίσης (ΕΟΑΣΝΛ), Ρίζο Μαρούδα, να τονίζει ότι η συγκεκριμένη κινητοποίηση αποτελεί συνέχεια των μπλόκων του προηγούμενου διαστήματος.

«Είπαμε ότι φεύγουμε από τα μπλόκα, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και δεν ικανοποιήθηκαν βασικά μας αιτήματα από την κυβέρνηση», είπε μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» ο κ. Μαρούδας.

«Ερχόμαστε στην Αθήνα [...] και θέλουμε τον λαό της μαζί, γιατί παλεύουμε για το ίδιο πράγμα: Ενώ εμείς πουλάμε πάμφθηνα τα προϊόντα που είναι εξαιρετικής ποιότητας, τα αγοράζουμε όλοι πανάκριβα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος από το χωράφι στο ράφι και μπορούν να φτάσουν τα προϊόντα μας πολύ φτηνά στο ελληνικό τραπέζι».

«Αν δεν υπάρχουν οι αγρότες θα έρχονται εισαγόμενα προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας και πολύ πιο ακριβά στο τραπέζι», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, ενώ τόνισε ότι «τα ζητήματα για τα οποία έχει γίνει συμφωνία με την κυβέρνηση δεν έχουν δρομολογηθεί, καθώς μόνο από τον ερχόμενο Νοέμβριο θα ισχύει η έκπτωση για το πετρέλαιο στην αντλία και κάποια άλλα μικροαιτήματα».

«Ωστόσο αυτά δεν αποτελούν αιτήματα που να μάς δίνουν μία ανάσα σήμερα και μία προοπτική για το αύριο. Για αυτό κάνουμε την κινητοποίηση στην Αθήνα», τόνισε και συνέχισε:

«Πιστεύουμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε και κάτι παραπάνω, γιατί υπάρχουν δημοσιονομικές δυνατότητες από την κυβέρνηση. Βέβαια ο πρωθυπουργός μάς είπε ότι υπάρχουν περιορισμοί από την ΕΕ και από την ΚΑΠ, προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας, ζητάμε λοιπόν να πάει να συγκρουστεί με αυτό -εξάλλου οι κυβερνήσεις καθορίζουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο- και να ενισχύσει τον αγροτικό τομέα»

Ο Ρίζος Μαρούδας είπε ότι αγρότες από Γρεβενά, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο θα κατέβουν με τρακτέρ, λεωφορεία και αυτοκίνητα στο Σύνταγμα για το μεγάλο συλλαλητήριο.