Με τι καιρό θα κάνουμε Πρωτομαγιά: Οι περιοχές που θα είναι σαν φθινόπωρο

Άρχισαν τα πρώτα προγνωστικά για τον καιρό της Πρωτομαγιάς και όπως όλα δείχνουν «ανοιξιάτικο» θα είναι το σκηνικό σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, αναφέρει ότι ηλιοφάνεια θα επικρατεί στη χώρα, με βοριάδες προς την πλευρά του Αιγαίου με εντάσεις 5 και 6 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης θα κυριαρχούν καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και θερμοκρασίες αρκετά υψηλές για την εποχή.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 29 βαθμούς, σε ορισμένες ωστόσο περιοχές.

Σήμερα (27/4) αναφορικά με τις απογευματινές ώρες κάνει λόγο για «θερμική αστάθεια» που όπως εξηγεί στο Open, σχηματίζονται σύννεφα σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας ή θα εκδηλώνονται μπόρες και σύντομες καταιγίδες, «αφήνοντας ανεπηρέαστη την υπόλοιπη χώρα», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο μετεωρολόγος.

Καιρός: Τι ισχύει την Πρωτομαγιά

Η σημαντικότερη μεταβολή αναμένεται Πέμπτη 30/4 προς Παρασκευή 1/5. Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει. Ψυχρό μέτωπο από τα Βαλκάνια θα φέρει αστάθεια, κυρίως από το απόγευμα.

Βόρεια, κεντρική και ανατολική Ελλάδα είναι οι περιοχές που θα έχουν «φθινοπωρινό σκηνικό» και θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες, που κατά τόπους ενδέχεται να είναι έντονες. Την ημέρα της Πρωτομαγιάς, τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν νοτιότερα, ενώ ο «χαλασμένος» καιρός θα φύγει το Σάββατο, οι άνεμοι θα εξασθενίσουν και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς κελσίου.

Παρόλα αυτά, η μεταβολή αυτή δεν μεταφράζεται ως κρύο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ειδικότερα τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες.