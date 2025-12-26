Με τι καιρό θα κάνουμε «ρεβεγιόν»: Η πρόγνωση Κολυδά για την Πρωτοχρονιά

Τα Χριστούγεννα ήταν βροχερά σε αρκετά μέρη ανά την Ελλάδα, σε αντίθεση με την Πρωτοχρονιά που οι καιρική πρόγνωση δεν κάνει λόγο για καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός από τις 29 Δεκεμβρίου μέχρι τις 5 Ιανουαρίου η εικόνα για την Ελλάδα διαμορφώνεται από έναν σαφή διαχωρισμό ανάμεσα σε υετό και θερμοκρασία, που αντικατοπτρίζει τη γενικότερη κυκλοφορία πάνω από τη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Η εικόνα αυτή παραπέμπει σε «χειμερινό» καιρό με αρκετές εναλλαγές και ψυχρές αέριες μάζες. Μάλιστα, σε ανάρτηση του στο Facebook ειδικά για την 1η Ιανουαρίου ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα και χωρίς βροχές στις περισσότερες περιοχές της χωρας.

Καιρός: Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά για την Πρωτοχρονιά

«Η Πρωτοχρονιά δεν σηματοδοτεί μόνο την αλλαγή του ημερολογίου, αλλά και την πρώτη «υπογραφή» του καιρού στο νέο έτος.

Οι ατμοσφαιρικές διεργασίες που εξελίσσονται πάνω από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο δίνουν τον τόνο των πρώτων ημερών του Ιανουαρίου, συνδυάζοντας τον χειμωνιάτικο χαρακτήρα με στοιχεία μεταβλητότητας και αβεβαιότητας.

Πριν λοιπόν ευχηθούμε καλή χρονιά, αξίζει να δούμε πώς θα κινηθεί ο καιρός την Πρωτοχρονιά, τι συνθήκες θα επικρατήσουν στη χώρα και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που θα συνοδεύσουν το ξεκίνημα του νέου έτους.

Με τα σημερινά δεδομένα η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα και χωρίς βροχές στις περισσότερες περιοχές της χωρας», δήλωσε ο μετεωρολόγος στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.