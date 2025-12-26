Μενού

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στη Γαύδο: 361 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας

Μια ακόμη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Γαύδο καθώς εντοπίστηκαν 361 μετανάστες από το Λιμενικό.

Πλοίο του Λιμενικού
Πλοίο του Λιμενικού | Eurokinissi
Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών έλάβε χώρα σήμερα (26/12) ανοιχτά της Γαύδου

Συγκεκριμένα, μετά τους 30 που εντοπίστηκαν το πρωί, μία ακόμη μεγάλη επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι για τον εντοπισμό και τη διάσωση 361 μεταναστών 35 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. 

Στην επιχείρηση συμμετείχε σκάφος του Λιμενικού Σώματος με τη συνδρομή φορτηγού πλοίου σημαίας Δανιας και αεροσκάφος της δύναμη Frontex.

Οι μετανάστες επιβιβάστηκαν στο φορτηγό πλοίο ώστε να μεταφερθούν συνοδεία του λιμενικού σκάφους, στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

