Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη: Ναρκωτικά στην κατοχή 55χρονου - 52χρονος κατηγορείται για οπλοχρησία

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα σήμερα (3/3) στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, σε τέσσερα σπίτια. Ένας 52χρονος φέρεται ότι είχε στην κατοχή του όπλα και ένας 55χρονος ναρκωτικά.

Αναλυτικότερα, η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. και έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων.

Στις έρευνες με συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, κατασχέθηκαν όπως μεταφέρει και η ΕΡΤ:

κυνηγετική καραμπίνα, για την οποία δεν είχε εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια,

-8- συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -39,2- γραμμαρίων,

συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -0,70- γραμμαρίων,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας και

-2- ποδήλατα εντός εργοστασιακής συσκευασίας, για τα οποία ερευνάται το νόμιμο της κατοχής τους.

Θεσσαλονίκη: Κατηγορίες για κατοχή όπλων και ναρκωτικών

Για την καραμπίνα, κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων 52χρονος ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή Εισαγγελέα, ενώ για τα ναρκωτικά ταυτοποιήθηκε 55χρονος , σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.