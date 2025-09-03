Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για το λαθρεμπόριο καυσίμων: Στις 20 οι συλλήψεις

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΟΑΕ), το λεγόμενο «ελληνικό FBI», με το επίκεντρό της να αφορά στην πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η επιχείρηση έγινε σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ έχουν γίνει έλεγχοι σε δεκάδες πρατήρια υγρών καυσίμων και σε αποθήκες σε Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 20 συλλήψεις, ενώ συνεχίζεται η έρευνα.

Πρόκειται για πρατήρια πού πείραζαν το σύστημα εισροών-εκροών και έκλεβαν στην αντλία.

