Μεγάλος καυγάς μέσα σε εκκλησία στην Κύπρο: Στα χέρια πιάστηκαν ιερέας και εν αργία επίσκοπος

Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κύπρο, όταν ιερέας και εν αργία επίσκοπος πιάστηκαν στα χέρια εντός του ναού του Αποστόλου Παύλου, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου.

Ο ιερέας του ναού, που κατήγγειλε επίθεση από τον εν αργία επίσκοπο Τυχικό, πήγε στην Αστυνομική Διεύθυνση αφού έφυγε από το νοσοκομείου, υποβάλλοντας μήνυση για πρόκληση σωματικής βλάβης.

Ο ιερέας είχε δεμένο το χέρι με επίδεσμο και συνοδευόταν από συγγενικά του πρόσωπα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τη στιγμή που έφυγε από την αστυνομία ο ιερέας, κατέφθασε εκεί και ο επίσκοπος Τυχικός, επίσης συνοδευόμενος από συγγενικά του πρόσωπα. Ο μητροπολίτης τέως Πάφου προκειμένου να καταθέσει και αυτός μήνυση για ψευδή καταγγελία σε βάρος του από πλευράς του ιερέα, υποστηρίζοντας ότι ψεύδεται για όσα του καταλογίζει.

Πώς ξεκίνησε ο καυγάς

Όπως αποκάλυψε το πρωί της Κυριακής το philenews.com, από νωρίς το πρωί, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον ιερό ναό Αποστόλου Παύλου, ο μητροπολίτης τέως Πάφου Τυχικός εισήλθε στην εκκλησία και κατευθύνθηκε προς το ιερό, με σκοπό να μετέχει στην τέλεση της λειτουργίας.

Ο ιερέας του συγκεκριμένου ναού του είπε τότε ότι δεν έχει το δικαίωμα, αφού τελεί σε αργία με απόφαση της Ιεράς Συνόδου και τον κάλεσε να αποχωρήσει για να μην τον φέρνει σε δύσκολη θέση.

Ο κ. Τυχικός, σύμφωνα με την καταγγελία του ιερέα, αντέδρασε στην υπόδειξη και ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή μεταξύ των δύο.